Jan Lubomirski relacjonuje pobyt na Garden Party u króla Karola: "Spędziliśmy bardzo miły czas na rozmowach z Ich Królewskimi Mościami"

Na liście gości nie widnieje niestety nazwisko księcia Jana Lubomirskiego-Lanckorońskiego . Polski "royals", który niejednokrotnie chwalił się, że wymienia korespondencję z królową Camillą , mógł za to liczyć na inne szczególne wyróżnienie: arystokratę i jego małżonkę Helenę zaproszono bowiem na uroczyste przyjęcie przedkoronacyjne do Pałacu Buckingham , które odbyło się w środę.

Jan Lubomirski-Lankorciński uciął sobie pogawędkę z królem przy herbacie

Naturalnie Lubomirski nie byłby sobą, gdyby nie pochwalił się na śledzonym przez 100 tysięcy osób Instagramie serią zdjęć z elitarnego wydarzenia zorganizowanego na cześć swojej korespondencyjnej przyjaciółki oraz jej królewskiego małżonka. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, 45-latek wystroił się na tę wyjątkową okazję w "morning suit", do którego dobrał wytworny cylinder. Hrabianka Helena odziała się za to w niebieską sukienkę, plisowaną sukienkę, którą uzupełniła fantazyjnym nakryciem głowy, uznawanym za symbol statusu oraz przynależności do wyższej klasy społecznej. Na fotografiach nie zabrakło oczywiście gościa honorowego, czyli króla Karola we własnej osobie, z którym małżonkom udało się nawet osobiście wymienić kilka uprzejmości nad filiżanką herbaty.