Jan Śpiewak o aktywistycznych zapędach Kingi Rusin: "Uczy nas jak żyć, bo JEST BOGATA I OD LAT PI*PRZY GŁUPOTY"

Kinga Rusin nigdy nie należała do osób, które nabierają wody w usta przy omawianiu trudnych tematów. Tylko w ostatnim czasie dziennikarka zabrała głos w sprawie kilku z bieżących wydarzeń społeczno-politycznych w kraju, a we wtorek opublikowała z kolei obszerną odezwę do polskiej opozycji. Swój wywód okrasiła zdjęciem z Malediwów, na którym pozuje na plaży z Konstytucją w rękach.

Celebrytka-milionerka Kinga Rusin poucza nas jak żyć z "wygnania" na Malediwach. To stały mechanizm na Instagramie. Oderwani od rzeczywistości celebryci-bogacze uczą nas, robaków, co mamy myśleć i jak mamy żyć. Dlaczego jakiś pusty typ i laska, którzy w życiu nic nie przeżyli, nic nie zaryzykowali, zawsze płynęli z prądem, mają pozycję, żeby czegoś nas nauczać? - zastanawia się na wstępie.

Badania pokazują, że Instagram to najbardziej przemocowe medium społecznościowe, które prowadzi czasem do zaburzeń samooceny i stanów lękowych. Cały mechanizm opiera się na przemocy bogatych nad biednymi. Jesteśmy wrzuceni w wir ciągłego porównywania się z bajecznym życiem garstki bogaczy. Ich cały mandat do pouczania nas bierze się z ich udawanego lub prawdziwego wysokiego statusu materialnego. Kinga Rusin uczy nas jak żyć i co myśleć, bo jest bogata i od lat pi*przy głupoty w TVN - grzmiał.