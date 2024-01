Jan Śpiewak UDERZA w Dorotę Szelągowską, Mamę Ginekolog i ich... drogie torebki. "ODERWANE OD RZECZYWISTOŚCI!"

monika 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

No właśnie o to chodzi, żeby "elity" nie promowały mody na drogie rzeczy, gadżety, których ceny nie współgrają z kosztami, za jakie zostały wyprudokowane. Mają zasięgi, mogą je wykorzystać do pokazywania ludziom, ze warto zyć skromniej, wykrzystywać materiały z drugiej ręki, pomagać innym, ratować świat. Ruch "zero waste" nie zrodził się bez przyczyny - tony śmieci, bezsensowna konsumpcja szkodzą całej ziemi. Cała "moda" stała się niepotrzebną religią - torby są po to, żeby zapakować do nich potrzebne rzeczy. Elity wmówiły ludziom, że potrzebujemy czegoś drogiego, bo po co się właściwie kupuje te torebki? Żeby pokazać, że mnie stać, żeby miec, bo ona ma. Co to za argument śmieszny - stać ją to kupuje.