Jann jest faworytem preselekcji do Eurowizji. Telewizyjny debiut zaliczył w "Nasz nowy dom". Jak wspomina tamten okres?

Jann ma spore szanse na reprezentowanie Polski na Eurowizji

Jann wystąpił dekadę temu w programie "Nasz nowy dom"

Autor piosenki "Gladiator" od dziecka związany jest z muzyką, ale jego debiut miał miejsce stosunkowo niedawno, bo w 2020 roku, kiedy to wypuścił singiel "Do you wanna come over". Jan Rozmanowski szlifował warsztat na prestiżowej uczelni BIMM w Londynie, a swoimi umiejętnościami wokalnymi miał okazję pochwalić się na scenie Opery Narodowej.