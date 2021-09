Janusz Korwin-Mikke chce obniżenia wieku zgody na seks?! "Powinien być taki, jaki jest naturalny, czyli wiek MIESIĄCZKI"

Retos 41 min. temu zgłoś do moderacji 63 0 Odpowiedz

On na serio powinien się leczyć, bo o ile wiek zgody jest faktycznie różny w różnych krajach, to jednak obecnie najniższy w Europie wynosi 14 lat. Jeśli dokonywać jakichkolwiek zmian w tym zakresie to w stosunku do osób niepełnoletnich, czyli żeby 15-16 latek nie miał spraw sądowych za seks z 13-14 latką. Przykładowo w Holandii wiek zgody to 16 lat, ale pomiędzy 13-15 lat nie ma ścigania z urzędu, a jedynie na wniosek, czyli państwo nie miesza się tak bardzo do spraw intymnych swoich obywateli, jeśli nie doszło do przemocy czy innego nadużycia. W USA jest bardzo restrykcyjne prawo, ale dla osób dorosłych. W innym przypadku to nawet 13 latka może uprawiać seks z 16 latkiem i jest to legalne w USA. Tam jest pełno nastoletnich matek, które kręcą filmy na YouTube i się tym chwalą. Natomiast w Polsce wiek zgody to 15 lat, ale z taką 15 latką może legalnie uprawiać seks nawet 50 latek, a jedyne czego nie może to przekazać jej za to korzyści materialnych lub finansowych. Takie mamy prawo.