Janusz Palikot sprzedaje ukochanego Rolls-Royce'a za MILION złotych! W sieci aż HUCZY od plotek... (ZDJĘCIA)

Jeśli wierzyć twórczości Janusza Palikota na Tiktoku, można by dojść do wniosku, że oto były poseł żyje jak w prawdziwej sielance, czerpiąc zyski z dynamicznie rozwijającego się biznesu, w międzyczasie racząc się egzotycznymi specjałami serwowanymi w pięknych półmiskach. Zdaje się jednak, że kulisy owej idylli są znacznie bardziej skomplikowane, niż początkowo by się wydawało. Na jednym z portali zajmujących się sprzedażą motoryzacji właśnie pojawiła się oferta ze słynnym Rolls-Roycem Palikota. Historia samochodu zaskakuje.