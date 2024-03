Janusz Palikot TŁUMACZY SIĘ z afery z Magdą Gessler: "Ona TAKA JEST! Tam nie ma nic skłamanego"

Wydawać by się mogło, że po tym, jak posypały się na niego gromy po jego ostatnim wyskoku, Janusz Palikot oszczędzi sobie dalszych prób promowania swej najnowszej książki kosztem showbiznesowych znajomości. Przypomnijmy tylko pokrótce, że w ramach kampanii promocyjnej Palikot zamieścił w mediach społecznościowych prywatne nagranie z udziałem Magdy Gessler , co w oczywisty sposób godziło w jej dobra osobiste. Nagranie pochodziło sprzed dwóch lat i nigdy nie miało ujrzeć światła dziennego. Teraz swoich pomysłów Palikot zapragnął bronić w podcaście u Żurnalisty .

Janusz Palikot tłumaczy się z afery z Magdą Gessler

To jest książka napisana dla pieniędzy - wywalił bez skrupółow Palikot. To nie ulega logicznie wątpliwości. Chciałem odwrócić te wektory hejtu, tej komunikacji, ukazać inny punkt widzenia tego wszystkiego. To jest taki proces gumkowania. Wszyscy znikają. Kuba Wojewódzki nie był wspólnikiem , tamten się wypisał, tego nie ma, trzeci coś tam innego. Chciałem pokazać, jak było. Jak bardzo oni wszyscy byli w tym. Jak ten świat jest inny, niż się wydaje z zewnątrz.

Jak już jesteśmy przy Magdzie Gessler. To jest bardzo wyważony materiał. Tam są takie fragmenty jak to nagranie, ale są też fragmenty w drugą stronę. Co więcej, to jest prawdziwe. Bo ona taka jest. Tam nie ma nic skłamanego. Ja bym powiedział nawet, że to jest z większą życzliwością, niż mogłoby być.