Jarosław Bieniuk chwali się WSPÓLNYM PORANKIEM Z SYNAMI (FOTO)

Tusia 53 min. temu

No naprawdę jestem w permanentnym szoku , tata roku . Miliony ojców spędza nie tylko poranki ze swoimi pociechami i nie koniecznie przekazuje to całemu światu . Bo Oni uważają w przeciwieństwie co p. Bieniuka to za normalność , a On za wyczyn łał 😳