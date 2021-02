Jarosław Bieniuk z synem Janem i Zuzanną Pactwą bawią się na śniegu (ZDJĘCIA)

Mona de la 8 godz. temu zgłoś do moderacji 40 4 Odpowiedz

Byłam kiedyś w takiej relacji przez „chwilę” gdy miałam te 20 lat i pamiętam jak na początku zmuszałam się do udawania zadowolenia z czasu spędzanego z jego dziećmi i z tego że to fajne siedzieć z cudzymi dzieciakami, zamiast we dwoje robić to na co się ma ochotę czy wyjechać gdzieś razem tylko we 2. Dramat. Szybko pogoniłam towarzystwo bo okazało się, że żyję życiem jego byłej, a on się nie kwapi żeby dać mi moje / nasze. Dzieci odchował, ślub już miał, nic więcej nie potrzebował jak tylko mieć następczynie żony i mamusi dla dzieci. Nie dość ze dużo starszy, rozwodnik, to jeszcze „player” podrywający wszystko co się rusza (o tym dowiedziałam się po fakcie), a dodatek zaczął mną manipulować jak się dopominałam o swoje potrzeby, typu „jesteś zazdrosna o moją byłą”, „jesteś zazdrosna o dzieci”, „czy ty chcesz żebym ja własnych dzieci nie widział” itp. itd. W dodatku żalił się na mnie do dzieci 😂 po każdej kłotni i mówił im co ja powiedziałam np. że ja nie chcę żeby oni z znami jechali na weekend. Do dzieci. A później im wspaniałomyślnie tłumaczył, że mają mnie dobrze traktować. Nie mogłam też zwrócić mu uwagi nt.zachowania jego dzieci np. nie mycia rąk, mimo, że razem mieszkaliśmy, bo wszyscy patrzyli na mnie spode łba. Przecież wiedział że jestem dużo młodsza i nie mam dzieci. W razie gdyb ktoś napisał, że ja w wieku 21 lat wiedziałam że on ma dzieci i na co się piszę xD