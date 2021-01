Syn Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka skończył 15 LAT. Urodzinowym zdjęciem Szymona pochwaliła się ciocia (FOTO)

nwm 50 min. temu zgłoś do moderacji 24 0 Odpowiedz

Niektórzy mają strasznego pecha, na którego nie zapracowali trybem życia. Anka była młoda, szczupła, dobrze się odżywiała, dbała o siebie, a zachorowała na raka, który dopada w ogromnej większości ludzi po 60-tce. Moja koleżanka z podstawówki podobnie. Młoda, 32 lata, zdolna jak diabli, umysł matematyczny niesamowity, po studiach staż w Google, załapała się do pracy przy jakichś projektach z branży IT, o których ja nawet nie mam pojęcia, w wieku 35. lat rak pęcherzyka żółciowego, choroba starych, otyłych schorowanych ludzi, jeszcze gorsza od raka trzustki. Zabrała się z tego świata w 4 miesiące od diagnozy. Chowali ją w sylwestra. Do tej pory nie mogę w to uwierzyć...