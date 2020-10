Siostra Anny Przybylskiej celebruje 18. urodziny Oliwii Bieniuk: "Życzymy radości życia, jaką miała MAMA"

bobek 34 min. temu zgłoś do moderacji 11 1 Odpowiedz

jeszcze chwila i zrobicie z Przybylskiej świętą a to zwykła aktoreczka była , owszem żal ze młodo zmarła ale takich dzieci bez matek jest tysiące i co ich ból jest mniejszy ? Żałosne to jest wycisnąć z tematu ile sie da aby ludzie tylko klikali ,juz mnie to wku ......a