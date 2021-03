TYLKO NA PUDELKU: Jarosław Jakimowicz korzysta z ZAMKNIĘTEJ SIŁOWNI. "Pojawia się po programach w TVP"

Każdy wie, że na stresy w życiu bardzo pomagają ruch i wysiłek fizyczny. Niestety, siłownie od kilku miesięcy są zamknięte - przynajmniej oficjalnie. Jarosław Jakimowicz ma jednak to szczęście, że dba o kondycję w jednym z takich przybytków . Mało tego, jak wynika z relacji naszego Czytelnika (pozdrawiamy!), robi to dość regularnie - prawie zawsze po programach w TVP.

Co ciekawe, według słów naszego Czytelnika gwiazdor TVP jakoś nie przejmuje się także obowiązkiem noszenia maseczek: Zanim wejdzie się do szatni, to trzeba mieć maskę. Jarek ma to w pompie i wbija jak do siebie - informuje nasze źródło.