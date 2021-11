Jarosław Jakimowicz pozdrawia Martynę Wojciechowską na Instagramie po poście o aborcji: "ŻENUJĄCY BEŁKOT I LEWACKA MANIPULACJA"

Słowa Martyny Wojciechowskiej przeczytał też, jak się okazuje, Jarosław Jakimowicz. Co ciekawe, zrobił to najwyraźniej na Pudelku, za co dziękujemy, ale tym razem wyjątkowo nie pozdrawiamy. Czekamy, aż Jarek wpadnie na jakąkolwiek refleksję na temat tego, co pisał w swojej "książce", podobnie wcale nie autobiograficznej.