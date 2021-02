Jarosław Jakimowicz staje W OBRONIE ŻONY: "DAJCIE JEJ SPOKÓJ! Ktoś się pod nią podszywa!"

Ktoś ją oczernia, rozsiewa nieprawdziwe informacje, próbuje ją zdyskredytować w oczach pracodawców, znajomych, rodziny. Co gorsza - podszywa się pod jej osobę w mediach społecznościowych. Zakłada fałszywe profile w portalach Facebook, Instagram, Twitter, Linked In, etc. Rozsyła zaproszenia do grona znajomych, wiadomości, zamieszcza komentarze pod publikowanymi postami. Podkreślam - nie ona jest właścicielką tych profili. Nie ma nic wspólnego z podejmowanymi, w ten sposób działaniami. Sprawę kradzieży "wirtualnej tożsamości" zgłosiliśmy na policję. Mam nadzieję, że tej szybko uda się namierzyć sprawcę takich działań - informuje 51-latek.