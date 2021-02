W "Uwadze" pokazano zdjęcia "gwiazdora TVP oskarżanego o gwałt" i przeprowadzono WYWIAD Z OFIARĄ. "Powiedział mi, że ma WPŁYWY W POLSCE"

Kajka 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

A ja Wam powiem, że niewierze w Uwagę i wszystkie jej reportaże. W zeszłym tygodniu Uwaga pokazała reportaż z przedszkola mojego dziecka i to co ta reporterka wyprawiała jest karygodne. Przedstawiala wszystko zakłamane, nie chciała wogole słuchać naszego zdania. Miała już swoją wizje na reportaż gdzie chodziło tylko i wyłącznie o sensacje. Zmanipulowany całkowicie reportaż. Takiemu dziennikarstwu mówię stanowcze Nie. Wiem, że posypie się fala negatywnych komentarzy pod moją odpowiedzą, ale walczymy jak możemy. My rodzice mamy moralny obowiązek powiedzieć kto jest oprawcą, a kto ofiara. Mam nadzieje, że wkoncu uda Nam się dotrzeć do ludzi z prawdą. Robimy co możemy. Piszemy i kontaktujemy się z różnymi mediami. Może wkoncu ktoś pozwoli przywrócić dobre imię rodzinie przedszkola, a tatusia rzekomej ofiary całkowicie zdemaskować.