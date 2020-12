Jaszczurki, które wyglądają jak Anna Wendzikowska na rurze

gosc 3 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

To jest najlepszy przykład jawnego propagowania kultury hejtu i to jeszcze wybiórczo. Co ciekawe - w wykonaniu portalu, który w module dodawania komentarza dodaje plakietkę 'STOP HEJT'. Pudel żenada i przegięcie.