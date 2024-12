Jay-Z w towarzystwie Beyonce i córki Blue Ivy pozuje na premierze "Mufasa. Król Lew"

Jay-Z i Beyonce doskonale wiedzą, co znaczy robić dobrą minę do złej gry. Mimo że raper zrezygnował z szerokiego uśmiechu na premierze "Króla Lwa", to Beyonce nadrabiała za całą rodzinę. Zobaczcie, jak prezentowali się na ściance tuż po tym, jak gruchnęły oskarżenia o gwałt pod adresem Cartera.