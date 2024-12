Mama Beyoncé miała po cichu "zareagować" na szokujące wieści o Jayu-Z. Teraz zrzuca winę na hakerów: "Wiedzcie, że to nie ja"

Mama Beyonce po cichu "zareagowała" na wieści o zięciu. Potem wydała oświadczenie

Teściowa rapera - celowo lub nie - zostawiła "lajka" pod informacją o stawianych mu oskarżeniach, którą opublikowano na instagramowym profilu @abc7chicago. Nie umknęło to uwadze internautów, którzy podkreślali ten fakt w komentarzach pod postem. Gdy sprawa zaczęła nabierać bardziej medialnego wymiaru i generować lawinę plotek, Tina postanowiła wydać oświadczenie. Jak twierdzi, miało dojść do ataku hakerskiego.

Zostałam zhakowana! Wszyscy wiecie, że sprawy rodzinne traktuję bardzo poważnie. Jeśli widzicie coś, co nie jest dla mnie charakterystyczne, to wiedzcie po prostu, że to nie ja - napisała, a w opisie dodała: Koniec zabawy! "Żadna broń ukuta przeciwko nam nic nie wskóra".