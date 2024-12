Jay-Z oskarżony o napaść seksualną na 13-latce! Miał jej dokonać razem z Diddym. Raper już zabrał głos

Głośna sprawa Diddy'ego zatacza coraz szersze kręgi. Pod adresem rapera piętrzą się kolejne oskarżenia, a osoby, które jeszcze niedawno fotografowały się z nim na eventach, niespecjalnie chcą się teraz do tego przyznawać. Wygląda jednak na to, że nie wszystkim uda się bezpiecznie od niego odciąć, na co wskazują nowe doniesienia zza oceanu.