Jazda bez trzymanki w TV Republika: Reporter poszukuje Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na komisariacie. Internauci w szoku: "CYRK"

Iga 8 min. temu zgłoś do moderacji 12 3 Odpowiedz

Wybrałam trzecią drogę bo liczyłam na spokój w Polsce , pierwsze rozczarowanie że Tusk jest premierem , drugie rozczarowanie co robi mój wybraniec Hołownia jako marszałek , okazuje się że jest po prostu marionetką Tuska i naprawdę to co się dzieje w TVP i teraz z tymi ułaskawionymi przez Prezydenta, zaczyna pachnieć dyktaturą zaczynam się tego bać , nie podoba mi się to , teraz albo nie poszłabym już na wybory albo wybrałabym jednak może PiS którym tak mnie straszono , okazuje się że wszystko to było jedną wielką propagandę obecnej koalicji 🤦‍♀️