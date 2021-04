Jedyny syn Krzysztofa Krawczyka nie potrafił mu wybaczyć: "Miał ciągle żal, że rozstałem się z jego matką"

gość 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nie zawsze relacje z rodzicami są łatwe, a już szczególnie wtedy gdy pojawia się nowa kobieta i jakieś dzieci. Ja ze swoim ojcem też nie utrzymuje bliskich kontaktów od kiedy ma nową żonę i wychowuje jej córkę. Ojciec uznał że będzie chronił swoje "nowe dziewczyny" przed całym światem i że zastąpi dziecku swojej żony ojca. Oczywiście kosztem naszych relacji. Kiedyś od żony mojego taty usłyszałam że facet do dziecka czuje to samo co do jego matki- jeżeli zależy mu na kobiecie, to zależy mu też na dziecku a moi rodzice się rozwiedli więc nie powinnam mieć o nic żalu, bo na pierwszym miejscu zawsze jest rodzina a nasza rodzina już dawno się rozpadła. Po tym tekście całkowicie się od nich odsunęłam. Oczywiście mój tato nie ma sobie nic do zarzucenia. Standard :) Uważa że powinnam do nich przyjść, przynieść ciasto jego żonie, prezent jego nowej córce, przeprosić za unikanie kontaktów a on wtedy mi wybaczy, chociaż sama nie wiem co.