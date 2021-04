Testament Krzysztofa Krawczyka. Muzyk zadbał o sprawiedliwy podział majątku

W poniedziałek do mediów przedostała się informacja o śmierci Krzysztofa Krawczyka . Muzyk zmarł w wieku 74 lat, zaledwie dwa dni po opuszczeniu szpitala. Cytowana za Onetem wdowa po artyście - Ewa Krawczyk , podkreśliła, że przyczyną zgonu nie było zarażenie koronawirusem, przez które Krzysztof był wcześniej hospitalizowany.

O tym, w czyje ręce ma trafić jego spuścizna, Krzysztof Krawczyk zadecydował dekadę temu. Gwiazdor często latał wówczas z żoną do Stanów Zjednoczonych. Dmuchając na zimne, małżeństwo zdecydowało się więc spotkać z notariuszem i spisać testament. Artyście bardzo zależało, aby odziedziczony majątek nie przyczynił się do powstania waśni w rodzinie, dlatego też starał się równo go rozdzielić.