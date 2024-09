Jennifer Aniston i Will Speck mają romans? Paparazzi "przyłapali" ich razem na mieście

Jennifer Aniston ma ostatnio ręce pełne roboty, albowiem zaledwie kilka tygodni temu ruszyły zdjęcia do czwartego sezonu serialu "The Morning Show". Gwiazda w produkcji wciela się w jedną z głównych ról. Choć 55-latka na co dzień raczej stroni od zbędnych sensacji oraz skandali, to i tak sporo mówi się również o jej sprawach prywatnych. Tym razem oliwy do ognia dołożyła sama zainteresowana.