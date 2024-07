Jennifer Aniston prezentuje wachlarz min na planie zdjęciowym. Nagle wybuchła płaczem (ZDJĘCIA)

Od czasu "Przyjaciół" Jennifer Aniston wciela się przede wszystkim w postacie komediowe. Dzięki roli w serialu "The Morning Show" fani i widzowie mają jednak okazję zobaczyć aktorkę w nieco innym, bardziej dramatycznym wydaniu. Gwiazda nagrywa już nowe odcinki produkcji, co nie umknęło uwadze wszędobylskich paparazzi.

Plenery amerykańskich filmów i seriali mają to do siebie, że często zjawiają się tam fotoreporterzy. Dzięki nim do sieci trafiają nieoficjalne zapowiedzi tego, co może czekać widzów w kolejnych sezonach ulubionych produkcji. Tak jest i w przypadku "The Morning Show".