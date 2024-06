Co się stało z twarzą Jennifer Aniston? Lekarz alarmuje o ŹLE wykonanym zabiegu (WIDEO)

Medycyna estetyczna od lat zyskuje na popularności, szczególnie wśród celebrytów, którzy chcieliby codziennie prezentować się w perfekcyjnej odsłonie, a przy tym po prostu się nie starzeć . Niestety, z zabiegami łatwo przesadzić, co często da się zauważyć.

Przekonała się o tym między innymi Jennifer Aniston , która ostatnio pojawiła się na wydarzeniu promującym "The Morning Show" . Na zdjęciach widać, że jej twarz się zmieniła . Lekarz wyjaśnia, co się stało.

Jennifer Aniston przesadziła z medycyną estetyczną

Na zdjęciach z eventu można było zobaczyć, że twarz Jennifer Aniston wygląda, delikatnie mówiąc, inaczej. Pod oczami pojawiła się opuchlizna, na której dostrzegamy uwypuklenia . Jak stwierdził lekarz medycyny estetycznej Devine , te okolice oczywiście mogą się zmieniać z wiekiem i jest to naturalne. Sama aktorka, w pogoni za młodym wyglądem, miała przesadzić z wypełniaczami .

Widoczne są wyraźne oznaki zbyt dużej ilości wypełniacza. Jest on w dolinie łez, a sama struktura po wykonaniu zabiegu przypomina grzbiet. On wystaje do tego stopnia, że tworzą się cienie, a przez nie Jennfier wygląda na dużo bardziej zmęczoną i starszą - ocenia doktor Devine w materiale na TikToku.