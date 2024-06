Wydekoltowana Jennifer Aniston mknie na POGRZEB. Gwiazda odsłoniła też zgrabne nogi. Przesada? (ZDJĘCIA)

Ola 12 min. temu zgłoś do moderacji 34 0 Odpowiedz

Zmarł żołnierz ugodzony przez nielegalnego imigranta … wyobraźcie sobie że były osoby jak ochojska która chciała ich wpuścić …. Wyobraźcie sobie ich w Polsce w Warszawie ? Krakowie ? Przecież to są mordercy terroryści chcą nas zniszczyć nasza kulture zachodu … moja siostra mieszka w hiszpani wiecie co tam się dzieje ? Dzikusy są przymusowe kwaterowane do domow … jeśli ktoś ma więcej niż 2 mieszkania to musis podzielić się z imigrantami … ja tego nie chce w Polsce