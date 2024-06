55-letnia Jennifer Aniston OLŚNIEWA w nowej fryzurze na evencie promującym "The Morning Show". Czas się dla niej zatrzymał? (ZDJĘCIA)

Fiona 20 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Niestety widziałam ost jakiś nowy film z nią i stwierdzam że kiepsko tam wyglądała;( trochę chyba zabiegi na twarz źle dobrane albo źle wykonane a szkoda;( dla nikogo czas się nie zatrzymuje ale jako że nie ma męża ani dzieci to ma więcej czasu żeby dbać o siebie plus dobre zabiegi więc wygląda calkiem nieźle jak na swój wiek. Ja po 2 ciążach ( w tym jednej bliźniaczej) po stymulacji in vitro (aż 3) o takiej figurze mogę pomarzyć ale zawsze warto mieć jakiś cel;););)