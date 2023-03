Jennifer Aniston spotkała się z aktorką z "Friendsów" po 26 LATACH! Tak teraz wygląda Mae Whitman (FOTO)

Serial "Przyjaciele" emitowany był przez stację NBC w latach 1994-2004. Mimo upływu lat jego popularność nie słabnie. Format wylansował kilka gwiazd, w tym "fantastyczną szóstkę". Na planie pojawiło się jednak wiele znanych w show biznesie postaci, którzy mieli okazję wcielić się w drugoplanowe role i do dziś robią karierę w mediach. W 1996 roku w serialu wystąpiła Mae Whitman, która wcieliła się w rolę kilkuletniej dziewczynki, którą Ross Geller (David Schwimmer) przez przypadek zrzucił ze schodów. W odcinku Ross postanowił sprzedawać ciasteczka za skautkę, co przyniosło mu kilka problemów...

Jennifer Aniston i Mae Whitman spotkały się pierwszy raz po 26 latach

Whitman wciąż zajmuje się aktorstwem, a 34-latkę można było oglądać w takich produkcjach jak: "Good Girls", "The Duff" czy "Kochane kłopoty: rok z życia". Mae niedawno została zaproszona również do talk show"Live with Kelly and Ryan", w którym to gościem była także Jennifer Aniston - niekwestionowana gwiazda "Przyjaciół". Panie miały okazję spotkać się po raz pierwszy od 26 lat! Przy okazji Whitman nie szczędziła starszej koleżance po fachu miłych słów.