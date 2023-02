Courteney Cox odsłoniła gwiazdę w Alei Sław! Towarzyszyli jej najbliżsi i ekipa z "Przyjaciół" (ZDJĘCIA)

gosc 32 min. temu zgłoś do moderacji 27 0 Odpowiedz

Ej mówcie co chcecie, ale coś lepiej wygląda i bardziej siebie przypomina niż jeszcze pare lat temu kiedy było fatalnie. Albo się jej jakieś wypełniacze wchłonęły albo jakiś dobry chirurg poprawił to co spartaczył inny. Tak czy owak fajnie. No i miło ją zobaczyć. I jeszcze z córką. Super.