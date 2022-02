Courteney Cox refleksyjnie o operacjach plastycznych: "Musiałam przestać, WYGLĄDAŁAM DZIWNIE"

anna 28 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ok. czekam na polskie aktorki, które szczerze opowiedzą o swoim gonieniu za młodością. Wszystkie kobiety w branży medialnej zwłaszcza aktorki,piosenkarki,prezenterki tv powinny zrozumieć jedną rzecz: patrzą na was miliony kobiet tych młodziutkich też co chcecie im pokazać? perfekcyjne włosy? perfekcyjny makijaż ?super gładkie czoło ?super szczupłą figurę?, super modny styl? Chcecie pokazać im perfekcje czy naturalność?, swobode, zwyczajny wygląd i odwage do bycia sobą?. Chcecie by kobiety patrząc na was miały poczucie ze jesteście jedną z nich czy mialy kompleksy bo pani w tv wyglada jak milion dolarow a ja nie, czy chcecie by byly zadowolone i czuły się równe bo pani z telewizji też ma lekką nadwage i lubi dżinsy na przykład. Guzik mnie obchodzą Wasze deklaracje i słowa one nie mają znaczenia ale uwierzcie mi wszystko o czym myślicie i co jest dla was naprawde piorytetem widać w waszym wyglądzie. Im priorytety dalej od wyglądu tym wygląd coraz mniej perfekcyjny ale jeśli ktoś ma wszystko zrobione a chrzani o akceptacji i naturalności to poprostu kłamie.