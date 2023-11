Jennifer Aniston ŻEGNA Matthew Perry'ego. Pokazała SMS-a, jakiego aktor wysłał jej przed śmiercią! (FOTO)

Jennifer Aniston żegna Matthew Perry'ego. Opublikowała ich rozmowę SMS-ową

(...) Pożegnanie z naszym Mattym było szaloną falą emocji, jakich nigdy wcześniej nie doświadczyłam. Każdy z nas w pewnym momencie swojego życia doświadcza straty. Utraty życia lub utraty miłości. Będąc w stanie smutku, możesz poczuć chwile radości i wdzięczności za to, że kochałeś kogoś tak głęboko - pisze, następnie odnosząc się już bezpośrednio do kolegi.

I kochaliśmy go głęboko. Był taką częścią naszego DNA. Zawsze było nas sześcioro. To była wybrana rodzina, która na zawsze zmieniła bieg tego, kim byliśmy i to jaka miała być nasza ścieżka. Matty wiedział, że uwielbiał rozśmieszać ludzi. Jak sam powiedział, jeśli nie usłyszał "śmiechu", myślał, że umrze. Od tego dosłownie zależało jego życie. I właśnie to mu się udało. Rozśmieszał nas wszystkich - wspomina ciepło Perry'ego i opisuje ich ostatnie rozmowy.