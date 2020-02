Jennifer Garner docenia przemianę Bena Afflecka: "Szanuje go dużo bardziej, niż przez ostatnie kilka lat"

Jen jest pod wielkim wrażeniem, że Ben stara się być lepszym człowiekiem. To pokazuje ich dzieciom, jaką naprawdę jest osobą - kimś, kto popełnił błędy, ale stara się wyciągnąć z nich wnioski i nie dopuścić do sytuacji jeszcze bardziej bolesnych dla niego i jego rodziny. Jego szczere podejście, sprawia, że ona czuje się lepiej. Jen bardzo zależy na Benie i życzy mu wszystkiego najlepszego. Naprawdę docenia to, że przyznał się do swoich problemów i wspomniał, że najbardziej żałuje rozstania z nią - zdradza informator portalu.

To nie sprawi, że do siebie wrócą, ale z pewnością polepszy ich przyjaźń, nad którą starali się pracować ze względu na wspólne potomstwo. Patrzenie, jak on walczy z demonami, do czego próbowała go namówić przez tak długi czas, pokazuje, że jej słowa zostały usłyszane. Naprawdę szanuje go dużo bardziej niż przez ostatnie kilka lat. Oglądanie, jak Ben zmienia swoje życie na lepsze, jest dla Jen bardzo inspirujące - dodaje informator Hollywod Life.