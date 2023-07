Jennifer Lopez buszuje po sklepie z antykami z odkrytym brzuchem i "skromną" torebką za 3 tysiące (ZDJĘCIA)

Jennifer Lopez od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem mediów i nic nie wskazuje na to, aby w najbliższej przyszłości miało się to zmienić. Tabloidy regularnie rozpisują się o perypetiach gwiazdy, w tym jej związku z Benem Affleckiem czy stylizacjach prezentowanych podczas kolejnych wyjść. Ostatnio głośno było o przyjęciu, którym J.Lo uczciła 54. urodziny. Podczas imprezy solenizantka beztrosko tańczyła na stole, nie zapomniała też o promocji alkoholu własnej marki, za co oberwało jej się od internautów.