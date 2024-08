Jennifer Lopez chce wrócić do panieńskiego nazwiska! Kolejne szczegóły ROZWODU piosenkarki z Benem Affleckiem

Na podstawie historii miłości Jennifer Lopez i Bena Afflecka mógłby powstać scenariusz pełnego zwrotów akcji komediodramatu, którego zakończenie jednak najprawdopodobniej nie byłoby szczęśliwe. Aktorska para planowała ślub już na początku lat dwutysięcznych, lecz wtedy nic z tego nie wyszło . Zarówno Jen, jak i Ben ułożyli sobie życie u boku innych partnerów i niewiele wskazywało, że jeszcze kiedyś do siebie wrócą - a jednak! Ku uciesze wielu fanów, artystyczny duet po latach dał sobie drugą szansę. W lipcu 2022 roku Lopez i Affleck stanęli na ślubnym kobiercu , udowadniając, że "stara miłość nie rdzewieje".

Huczne wesele, wspólne wyjścia na ścianki, romantyczne fotki i piosenki J.Lo, celebrujące ich związek - przez pierwsze miesiące to była sielanka . Niestety, nic nie może wiecznie trwać. Na początku 2024 coraz częściej mówiło się o poważnym kryzysie w małżeństwie aktorów. Z kolei kilka dni temu gruchnęła wiadomość, że Jennifer oficjalnie złożyła papiery rozwodowe .

Kolejne szczegóły rozwodu Jennifer Lopez i Bena Afflecka

Rozwód Lopez i Afflecka to obecnie bez wątpienia jeden z gorętszych tematów w świecie show-biznesu. Zagraniczne tabloidy regularnie zasypują czytelników kolejnymi szczegółami burzliwego rozstania. Portalowi Daily Mail udało się dotrzeć do dokumentów, które J.Lo złożyła w sądzie w drugą rocznicę ślubu. Według najnowszych doniesień, piosenkarka określiła datę separacji na 26 kwietnia 2024, a także wystosowała prośbę o zmianę nazwiska z Jennifer Lynn Affleck do Jennifer Lynn Lopez. Gwiazda oficjalnie przyjęła nazwisko Bena w lipcu 2022 roku, czym ochoczo chwaliła się w mediach.