Od udostępnienia prywatnych listów do walki o PIENIĄDZE. Oto 10 powodów, które doprowadziły do rozstania Jennifer Lopez i Bena Afflecka

Pasowali do siebie jak pięść do nosa i tyle na tej temat. Cud że to przetrwało aż dwa lata. Dzięki ich właściwie wszystko. On jest introwertykiem, wypromował się na pisaniu całkiem inteligentnych scenariuszy i grze w niszowych filmach. Ma mnóstwo demonów i jest mocno refleksyjny. Ona to tandetna gwiazdka pop, bez zbyt wielu hamulców. Uwielbia gala, wyjścia, tania atencję oraz siebie. Dosłownie woda i ogień. Połączyła ich chyba tylko fizyczność.