Przyjaciele Jennifer Lopez mają już dość jej małżeńskich PORAŻEK: "Powinna wreszcie dowiedzieć się, czego chce"

Film był żenujący,ona mówiąca jak to wróciła do swojej wielkiej miłości ,jaką ta miłość jest ważna,że jak się rozstali z Benem to ona wtedy też przyjaciela straciła..I na co to było? I Fonda jej mówiła chyba nie widziala tego związku ze po co to tak publicznie,żeby dla siebie zachować.. no bo cyrk ile oni byli dwa lata razem?!a ona w tym filmie pokazała jakby każda ta jej wcześniejszą miłości była g**no warta,doigrała się