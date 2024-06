Jennifer Lopez i Ben Affleck prezentują NIEŚMIAŁE CAŁUSKI przed obiektywami paparazzi. Kryzys małżeński został zażegnany? (ZDJĘCIA)

Ostatnie tygodnie w życiu Jennifer Lopez nie układały się najlepiej. Zaledwie kilka dni temu piosenkarka poinformowała swoich fanów, że jest zmuszona odwołać szumnie zapowiadaną trasę. Zawodowe porażki to jednak pikuś przy spekulacjach dotyczących życia prywatnego gwiazdy. Od jakiegoś czasu głośno mówi się o rzekomym kryzysie małżeńskim, który miał dotknąć 54-latkę.

Wygląda na to, że Jennifer Lopez i Ben Affleck albo zażegnali kryzys, albo robią dobrą minę do złej gry. Mimo licznych plotek i spekulacji piosenkarka wciąż utrzymuje dobre relacje z pociechami swojego ukochanego. W czwartek multimilionerka pojawiła się na ceremonii zakończenia szkoły córki Afflecka, a w niedzielne popołudnie wraz z mężem gościli na meczu koszykówki jego syna. Oczywiście również tym razem wspólny wypad małżonków nie umknął uwadze fotoreporterów. Chociaż gwiazdorski duet wydawał się być w dobrych humorach, to sami zainteresowani nie trzymali się za ręce, a powitanie przypieczętowali jedynie symbolicznym buziakiem w policzek.