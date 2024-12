Jennifer Lopez leczy złamane serce w Aspen. 55-latka wybrała się na drinka z Kevinem Costnerem

Oczywiście, jeśli mam być zupełnie szczery, to moim skromnym zdaniem, a mówię to z pełnym szacunkiem i bez cienia zamysłu, by obrazić kogokolwiek, kto ma odmienne zdanie, zwłaszcza że wszelkie opinie, nawet te rozbieżne z moją, są bez wątpienia warte wysłuchania i zasługują na pełne zrozumienie, patrzę na tę sprawę z dystansu i staram się nie ulegać łatwym uproszczeniom ani potępiać stanowiska innych przez pryzmat własnych subiektywnych odczuć. I ponieważ dostrzegam potrzebę poszanowania wielości perspektyw to zważając na to wszystko i przyjmując z pokorą każde odmienne zdanie moich interlokutorów oraz to że każdy ma prawo do wyrażenia swojego stanowiska, muszę przyznać – i mówię to bez ironii – że całkowicie zapomniałem, co właściwie chciałem powiedzieć.