Pierwsze Boże Narodzenie Jennifer Lopez po rozstaniu z Benem Affleckiem. Pochwaliła się fotkami z siostrą i siostrzenicą

Dla Jennifer Lopez ten rok zdecydowanie nie należał do szczególnie udanych. Artystka funkcjonuje w mediach praktycznie od dzieciństwa. Chociaż dotychczas jej działalność zawodowa cieszyła się zainteresowaniem mediów, to dziewiąty album studyjny J.Lo już nie został zbyt miło przyjęty przez słuchaczy. Także trasa promująca krążek okazała się totalną klapą, a finalnie w ogóle nie doszła do skutku.