Jennifer Lopez odstrzelona "na farmerkę" szaleje na zakupach ogrodniczych. Na jej palcu POŁYSKIWAŁA OBRĄCZKA. Tak ucisza plotki? (ZDJĘCIA)

Wygląda na to, że Jennifer Lopez za wszelką cenę stara się uciszyć medialną wrzawę, którą wywołał brak obrączki na jej palcu. Dopiero co paparazzi "przyłapali" artystkę na samotnym spacerze po Nowym Jorku, gdzie świeciła błyskotką na palcu, to portale już obiegła kolejna seria zdjęć jej z udziałem. Tym razem do spotkania na linii piosenkarka - fotoreporterzy doszło w trakcie zakupów w sklepie ogrodniczym. Stylowej 54-latce tego dnia towarzyszył menadżer.

Jennifer Lopez wybrała się zakupy do centrum ogrodniczego w dopasowanej do okazji stylizacji, albowiem wybrała niebiesko-białą koszulę w kwiatowy nadruk, którą połączyła ze spodniami w kolorze beżu. Letni "look" uzupełniały liczne dodatki. 54-latka postawiła między innymi na plecioną torebkę od Diora, a także kapelusz z szerokim rondem. Tym razem całą uwagę skradł pierścionek z gigantycznym kamieniem, który stanowi symbol jej uczuć do męża. Czyżby to oznaczało, że relacja J.Lo i Bena wraca na właściwe tory?