Małżeństwo Jennifer Lopez i Bena Afflecka rozpadło się KILKA MIESIĘCY TEMU?! Znajomy pary ujawnia zaskakujące kulisy ich relacji

Chyba nikt nie jest już pozbawiony złudzeń co do tego, że w związku Jennifer Lopez i Bena Afflecka nie dzieje się najlepiej. Pomiędzy doniesieniami o niekończącym się kryzysie i kolejnych odcinkach dramatu związanego ze sprzedażą ich wymarzonego gniazdka, co jakiś czas małżonkowie dawali się "przyłapać" na drobnych czułościach, głównie podczas spotkań w towarzystwie dzieci gwiazdora.

Pierwsze plotki o wiszącym nad "Bennifer" widmem rozwodu pojawiły się na początku roku. Wiele wskazuje na to, że nie układało się między nimi od zdecydowanie dłuższego czasu. Szokujące wieści przekazał znajomy 51-letniego aktora.

Jennifer Lopez i Ben Affleck oficjalnie ogłoszą rozstanie?

W ostatnich miesiącach zdobywca dwóch Oscarów sprawiał wrażenie zupełnie niezainteresowanego przyszłością swojego związku małżeńskiego ani zobowiązaniami zawodowymi żony. Zabrakło go podczas tegorocznej MET Gali, nie służył jej wsparciem podczas premiery filmu "Atlas", w którym odegrała główną rolę, nie odniósł się też do nagle odwołanej przez nią trasy koncertowej. Paparazzi co jakiś czas uwieczniali jednak jego spotkania z dziećmi i eksmałżonką.

Informator portalu Page Six zdradził, że Jennifer Lopez i Ben Affleck nie utrzymują ze sobą poprawnych stosunków już od długiego czasu. Co prawda próbowali ratować uczucie głównie z uwagi na dobro dzieci, jednak ostatecznie doszli do wniosku, że rozstanie zakończy pasmo ciągłych sprzeczek i nieprzyjemnych wymian zdań. Dla wokalistki, która mocno wierzyła w ich wspólną przyszłość, jest to ponoć życiowa porażka.

