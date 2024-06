Jennifer Lopez czuje, że już nic więcej nie może zrobić, żeby uratować małżeństwo. "Ma dość. Jest tylko GORZEJ"

Na pohybel 10 min. temu zgłoś do moderacji 24 0 Odpowiedz

Alkoholicy to wrzody na tkance społeczeństwa. Niszczą siebie, swoje rodziny i wszystko wokoło. Użalają się nad sobą i uważają, że to nie ich wina, że piją i że za to odpowiadają inni. Nie znoszę takich ludzi.