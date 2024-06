Jennifer Lopez ODWOŁUJE trasę koncertową! "Jestem ZDRUZGOTANA"

Jennifer Lopez znalazła się w opłakanej sytuacji. Najnowsze doniesienia głoszą, że multimilionerce nie układa się obecnie najlepiej ani w życiu prywatnym, ani zawodowym. Kolejne przedsięwzięcia, których podejmuje się gwiazda, okazują się komercyjną i artystyczną porażką. Wyjątkiem nie jest najnowsza produkcja z jej udziałem powstała dla Netflixa, "Atlas", która już została okrzyknięta przez krytyków "najgorszym filmem roku".

Zobacz także: Dla tych gwiazd czas się zatrzymał

Plotki o kryzysie w małżeństwie to nie jedyne zmartwienie piosenkarki. Wieczorem, 31 maja, Jennifer Lopez odwołała zbliżającą się trasę koncertowej "This Is Me… Live" promującą jej najnowszy album.

Przedstawiciele Live Nation [organizatora trasy koncertowej] ogłosili dzisiaj, że letnia trasa koncertowa Jennifer Lopez w USA w 2024 r. "This is me. Live" zostaje odwołana - podaje Daily Mail. Jennifer bierze wolne, aby być z dziećmi, rodziną i bliskimi przyjaciółmi.

Gdy do mediów dotarła wiadomość o decyzji Jennifer, w sieci momentalnie pojawiły się spekulacje, że jednym z głównych powodów odwołania trasy była słaba sprzedaż biletów.

Tymczasem źródło "Daily Mail" donosi, że zainteresowanie koncertami było spore, a wejściówki rozchodziły się w dużych miastach jak świeże bułeczki. Tuż po ogłoszeniu smutnych wieści Jennifer zwróciła się do fanów w krótkim komunikacie, który zagościł na jej stronie internetowej OntheJLo.

Jestem całkowicie zrozpaczona i zdruzgotana tym, że was zawiodłam – czytamy. Wiedzcie, że nie zrobiłabym tego, gdybym nie czuła, że jest to absolutnie konieczne. Obiecuję, że wam to wynagrodzę i znów będziemy wszyscy razem. Bardzo was wszystkich kocham. Do następnego razu.

Zaskoczeni?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.