Walka między Jennifer Lopez i Benem Affleckiem trwa. Tabloid twierdzi, że artystka "NIENAWIDZI, gdy Ben zwraca się do byłej żony po radę"

pomyślności 14 min. temu

Przy Lopez on się męczył. Widać było jej zaangażowany wzrok na nim . On był jakiś taki obojętny. To było do przewidzenia, że długo nie potrwa. Wg mnie jego pierwsza żona o 1000% bije Looez. Jest naturalna, zwyczajna. Dla niego lekarstwo. Lopez go zmęczyła. Oby nie wrócił do nałogu.