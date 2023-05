Jennifer Lopez reklamuje autorskie koktajle, a fani grzmią: "Nie najlepszy sposób na wspieranie męża alkoholika" (FOTO)

Joe 55 min. temu zgłoś do moderacji 16 7 Odpowiedz

Jestem w podobnej sytuacji czyli w małżeństwie z niepijącym alkoholikiem i nie wyobrażam sobie czegoś takiego. Ja nie piję nie tylko,żeby go wspierać,ale również dla własnego zdrowia,bo widzę jak szkodliwą substancją jest alkohol i co potrafi zrobić z człowiekiem. Rozumiem,że nie wszyscy mają problem,ale nigdy nie wiesz kto jest podatniejszy i się uzależni, a kto nie, dlatego z mojej perspektywy nikomu nie polecam picia alko. Nie narzucam, nie moralizuje, ale jak widzę że ktoś znajomy w ten sposób "leczy smutki" to proponuję rozmowę, czasami pójście do terapeuty itp dziwny ruch ze strony J.Lo. że staje się twarzą alkoholu. Coś tam chyba u nich nie gra mocno.