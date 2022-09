Odmieniona Jennifer Lopez z burzą loków prezentuje wachlarz min, ucząc się kwestii do nowej roli (ZDJĘCIA)

Dohh 49 min. temu zgłoś do moderacji 87 10 Odpowiedz

Podziwiam i zazdroszcze -ja skończyłam 40 stke i wszystko we mnie zdechło...jak zrobiłam bilans zyciowych sukcesow to opadł mi entuzjazm jak moje cycki ,owal twarzy i powieki...nienawidze tego wieku bo odebrał mi nadzieje ze moje zycie jeszcze się odmieni,tyle cierpienia co teraz fizycznego i psychicznego i poczucia ze juz zniklam jako kobieta w tym kraju januszy koneserow małolat to nie miałam jeszcze nigdy w zyciu.