Jennifer Lopez wróciła do Bena Afflecka po 20 latach. Ujawniła prawdziwy powód ich POPRZEDNIEGO rozstania

Ponowny wybuch namiętności między Jennifer Lopez i Benem Affleckiem zelektryzował 2 lata temu światowe media. Zupełnie nic nie wskazywało na to, że eksnarzeczeni, którzy w 2003 r. podjęli decyzję o rozstaniu na 3 dni przed ślubem, będą jeszcze mieli przed sobą wspólną przyszłość. Po dwóch dekadach wreszcie udało im się zorganizować uroczystą ceremonię i doprowadzić ją do końca, dzięki czemu obecnie mogą siebie wzajemnie nazywać żoną i mężem.

Bennifer przedstawiają okoliczności rozstania sprzed lat

W katalogu serwisu Amazon Prime Video pojawił się dokument "The Greatest Love Story Never Told" przybliżający historię związku wykonawczyni hitu "Let's Get Loud" i amerykańskiego gwiazdora. Widzowie filmu poznali rzeczywisty powód ich głośnego rozstania, do którego doszło 21 lat temu. Okazało się, że para nie wytrzymała presji, jakiej podlegali wskutek olbrzymiego zainteresowania medialnego.