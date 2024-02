Jennifer Lopez CAŁUJE Bena Afflecka na premierze filmu. To uciszy plotki o KRYZYSIE? (ZDJĘCIA)

Choć Jennifer Lopez od lat może pochwalić się mocną pozycją w amerykańskim show biznesie, wciąż nie zwalnia tempa. Już za kilka dni do sprzedaży trafi dziewiąty w karierze studyjny album wokalistki, "This Is Me... Now". Nowy krążek nie jest jednak jedynym projektem, który artystka przygotowała dla swych fanów. Wielbiciele JLo wkrótce będą mogli także zobaczyć film dokumentalny, w którym gwiazda odsłoniła kulisy życia u boku ukochanego, Bena Afflecka. Jakby tego było mało, Lopez we współpracy z Amazonem stworzyła także specjalny film, który według serwisu People jest "muzyczną i wizualną adaptacją wydarzeń z życia" gwiazdy, które zainspirowały ją do wydania nadchodzącego albumu.

Muzyczna produkcja zatytułowana "This Is Me... Now: A Love Story" zadebiutuje na ekranach w dniu premiery nowej płyty Jennifer Lopez - 16 lutego. We wtorek w Los Angeles odbyła się oficjalna premiera produkcji, na której nie zabrakło rzecz jasna jej głównej bohaterki. Wraz z JLo do słynnego Dolby Theatre wybrał się również Ben Affleck. Małżonkowie, którzy wymienili przysięgi wierności w 2022 roku, chętnie pozowali razem do zdjęć, pozdrawiając przy tym fotoreporterów uśmiechami. Stojąc na pokrytym płatkami róż szarym dywanie, Lopez co chwila spoglądała na ukochanego rozmarzonym wzrokiem, ten zaś trwał u boku gwiazdy, obejmując ją w talii. W pewnym momencie para urządziła także mały pokaz czułości i zaprezentowała fotoreporterom namiętny pocałunek.