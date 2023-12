Zakochani Ben Affleck i Jennifer Lopez spacerują po Santa Monica, nie szczędząc sobie CZUŁOŚCI. Ładna z nich para? (ZDJĘCIA)

Agattta 46 min. temu zgłoś do moderacji 35 1 Odpowiedz

Niestety ale na własnej skórze się przekonałam że nie wchodzi się do tej samej rzeki dwa razy i niektórym rzeczom trzeba pozwolić umrzeć. Byłam mega zakochana i zaręczona z facetem, który obraził się za krytykę jego osoby i zniknął. Wrócił po 7 miesiącach i zaczęliśmy wszystko od nowa. Niestety zmarnował mi kolejnych kilka lat i zobaczyłam że to ja kocham bardziej, bardziej się staram, proponuję spotkania itd. Powiedziałam że chyba żadnego ślubu nie będzie bo mu nie zależy a on żebym myślała i robiła sobie co chce i to był koniec. Oczywiście mogłabym się w to bawić lub namówić do ślubu gdybym udawała że wszystko gra i tolerowała jego cwaniactwo. Niestety miłość miłością ale trzeba mieć jakiś honor.