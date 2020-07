Jerzy Stuhr był transportowany do szpitala helikopterem: "Jest osłabiony, co nie ułatwia szybkiej regeneracji"

Jerzy Stuhr w ostatnich latach zmagał się z poważnymi problemami ze zdrowiem. Niepokojące doniesienia na ten temat pojawiały się już w 2011 roku, gdy aktor musiał stoczyć ciężką walkę z nowotworem przełyku. Pięć lat później Stuhr był hospitalizowany z podejrzeniem zawału, a w poniedziałek ogólnopolskie media poinformowały, że ponownie trafił do szpitala, tym razem z podejrzeniem udaru mózgu .

O nagłej hospitalizacji aktora poinformował Super Express, który powoływał się na słowa jego przyjaciela, Jerzego Radziwiłowicza . Jerzy Stuhr mógł oczywiście liczyć na wsparcie rodziny i znanych znajomych, jednak nie wszyscy okazali się na tyle dobroduszni. Okazję do zakpienia z jego choroby wykorzystał bowiem Rafał Ziemkiewicz , który pokusił się o niezwykle obrzydliwy komentarz .

Jerzy Stuhr pozywa państwo za smog. Zdumiewająca reakcja posłanki PiS Joanny Lichockiej

Teraz poznajemy z kolei więcej szczegółów sprawy, o których ponownie poinformował opinię publiczną Super Express. Z doniesień tabloidu dowiadujemy się, że Stuhr przeszedł udar w niedzielę wieczorem i trafił do szpitala w Nowym Targu. Stamtąd z kolei został przeniesiony do Uniwersyteckiego Szpitala w Krakowie, dokąd przetransportowano go helikopterem. Każda minuta była tu kluczowa, dlatego nie zaryzykowano transportu ambulansem.